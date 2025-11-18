日経225先物：18日19時＝350円高、4万8850円
18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比350円高の4万8850円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては147.02円高。出来高は5035枚となっている。
TOPIX先物期近は3256ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.90ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48850 +350 5035
日経225mini 48840 +330 77749
TOPIX先物 3256 +18 4694
JPX日経400先物 29360 +245 335
グロース指数先物 677 +6 373
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3256ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.90ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48850 +350 5035
日経225mini 48840 +330 77749
TOPIX先物 3256 +18 4694
JPX日経400先物 29360 +245 335
グロース指数先物 677 +6 373
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース