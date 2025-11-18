　18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比350円高の4万8850円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては147.02円高。出来高は5035枚となっている。

　TOPIX先物期近は3256ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.90ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48850　　　　　+350　　　　5035
日経225mini 　　　　　　 48840　　　　　+330　　　 77749
TOPIX先物 　　　　　　　　3256　　　　　 +18　　　　4694
JPX日経400先物　　　　　 29360　　　　　+245　　　　 335
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　　+6　　　　 373
東証REIT指数先物　　売買不成立

