ガーナ戦から7人を変更した

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月18日、国立競技場で行われるキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表（同76位）と対戦する。

試合に先立ち、スターティングメンバ―が発表され、「楽しみなメンバー」「今夜は鎌田の試合になりそう」など注目を集めている。

14日のガーナ戦では南野拓実が前半に先制ゴールを決め、後半には10番を背負う堂安律がニアサイドを抜く技ありシュートで追加点をゲット。2-0で危なげなく勝利した。

ボリビア戦ではガーナ戦から7選手が変更となった。GK早川友基が2試合連続スタメン出場。3バックは左から瀬古歩夢、谷口彰悟、板倉滉の3枚。ボランチは鎌田大地と遠藤航がコンビを組む。ウイングには快速の前田大然と菅原由勢が抜擢され、シャドーは南野と久保建英。ワントップには小川航基が立つ。

SNSでは「楽しみなメンバー」「今夜は鎌田の試合になりそう」「遠藤スタメン復帰か！」「鎌田遠藤のボランチ楽しみ！」「少しメンバーを変えてきたね」「日本の最強チーム」「2試合とも早川！」「ワールドカップまで突き進め」などコメントが寄せられ、年内最後の一戦に熱視線が注がれている。（FOOTBALL ZONE編集部）