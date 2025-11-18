高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁を受け、中国が日本への渡航自粛などを呼びかけていますが、熊本県内への影響はどれほどあるのでしょうか？

【写真を見る】高市総理の台湾有事答弁 12月の「南京事件」証言集会の熊本開催が不透明に 日中友好協会「民間の往来へのブレーキは不適切」

観光地「政治は関係なく、自由に来てもらえるように」

観光地・阿蘇にある温泉ホテル「阿蘇白雲山荘」です。

このホテルを今年3月から10月に訪れた外国人宿泊客のうち、中国からは全体の1%ほどに過ぎず、今のところ大きな影響はないということです。

ただ、今年8月以降、中国からの個人旅行客は増加傾向にあったことから、今回の渡航自粛の呼びかけは「残念だ」と話します。

阿蘇白雲山荘 髙山智一支配人「中国からの宿泊客は人数的には大きな影響はないが、増えてきたところで今後どうなるのかなという心配はあります」

この状況が長期化すれば影響が出ることが懸念され、早い収束を求めています。

髙山支配人「政治的なことは関係なく、自由に来てもらえるようになれば」

一方、開催が危ぶまれる交流行事もあります。

12月5日「南京事件」を前に

民間レベルで日本と中国の友好を図る団体は、12月5日に「南京事件」の生存者の家族を中国から招いて、証言集会を開く予定です。

※南京事件…日中戦争時の1937年に南京が陥落した際、旧日本軍が大勢の捕虜や市民を殺害したとされる

ただ11月14日ごろ、関係者を通じて「渡航できるか分からなくなった」と連絡を受けたといいます。

熊本県日中友好協会 松野信夫会長「高市総理の発言までは、日本に渡航して、12月5日に証言集会をする段取りで僕らも受け入れを進めていたが、発言以降、渡航できるかどうか分からなくなった」

松野会長は「民間の往来にブレーキがかかるのは決して望ましいことでない」として「国には意見交換をしっかりして、早期の正常化を期待したい」と語ります。

県内の経済的な影響を、専門家はどう見るのでしょうか?

地方経済総合研究所 山田博史主任研究員「インバウンドは台湾や韓国で約6割を占めている。中国は10%なので影響はある程度はあると思うが、台湾や韓国に比べると相対的には低いのかなと思う」

観光庁の統計では、去年の熊本県内の外国人宿泊者数は延べ約147万人で、このうち中国人は約1割にとどまります。

しかし山田さんによると、外国人観光客の観光消費額は1人当たり8万円のため、単純計算で110億円程度の経済損失になると見込んでいます。

現時点で影響は大きくないものの、今後は見通せないと話します。

山田主任研究員「すぐに影響が出ているということではないと思います。どの程度自粛が続くかによっては影響が出てくるのでは」