¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î80ºÐ¥¤¥é¥ó¡¦¥®¥é¥ó¡Ö¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡×°úÂà¤Ø¡¡ÍèÇ¯£´·î¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼
¡¡±ÑÅÁÀâÅª¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥®¥é¥ó¡Ê£¸£°¡Ë¤Ï»ëÎÏÄã²¼¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡Ö¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡×°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£ÍèÇ¯£´·î¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥®¥é¥ó¤Ï±Ñ²»³Ú»ï¡Ö£Õ£î£ã£õ£ô¡×ºÇ¿·¹æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»ëÎÏ¤Ï£³£°¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·ãÇò¡£¡Ö°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¡£¡ÊÃæ¿´»ëÌî¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ë¼þÊÕ»ëÌî¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È²èÌÌ¾å¤Î²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡£²£ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¹Ô¤ò½¦¤¦´¶¤¸¡£ËÜÅö¤ËÈè¤ì¤ë¡£ºî¶È¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ï£±£¹£¶£¸Ç¯¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡¢¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ»»£±£·²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¸ø±é¤Ï¡¢ÍèÇ¯£´·î£±£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÉðÆ»´Û¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Æ±£±£³Æü¤Ë¤ÏÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¡¢Íâ£±£´Æü¤Ï°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢£µ·î¤«¤é¤Ï²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥®¥é¥ó¤ÏÆ±»ï¤Ë¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡£¾Ð¤¨¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦»×¤¦»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÀ¹âÄ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°Ê³°¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÊª»ö¤¬¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥®¥é¥ó¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢ËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ°úÂà¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²»³Ú³èÆ°¤ò¤ä¤á¤ë¤È»×¤¦¡£Ã¯¤Ë¤âÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤½¤¦¤Ê¤ë¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£