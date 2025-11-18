栃木県日光市のグランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」が、2026年2月の開業3周年を記念し、冬の特別イベントを開催します。

2025年11月29日(土)からは約4万球のLEDが施設を彩る「イルミネーションナイト2025」がスタート。

さらに、3年間の感謝を込めた宿泊料金25％OFFの「3周年記念プラン」や、冬の定番「いちご狩り×グランピングBBQプラン」も販売開始され、冬の日光での特別なグランピング体験を提案します。

ブリリアントヴィレッジ日光 2025年冬〜2026年3周年記念イベント

2023年春のオープン以来、「じゃらんアワード2024 泊まって良かった宿大賞 栃木県」を2年連続で受賞するなど、高い評価を得ているグランピングリゾート。

“スタッフのホスピタリティと心地よい距離感”がSNSや予約サイトでも話題です。

2025年12月からはローストチキンなどが付いた特別な「クリスマスプラン」も期間限定で提供されます。

幻想的な光に包まれる「イルミネーションナイト2025」

開催期間：2025年11月29日(土)〜2026年3月8日(日)

内容：並木道、メインツリー、サインボード等に約4万球のイルミネーション

※イルミネーションは施設利用のお客様限定となります。

冬の澄んだ空気の中、ブリリアントヴィレッジ日光が幻想的な光に包まれます。

入口から続く並木道30本に約38,000球、メインツリーとサインボードに約2,000球、合計約4万球のLEDイルミネーションが点灯。

幻想的で煌びやかな光が、施設を利用のお客様を夢の世界へといざないます。

年に数回しか見られない雪景色とイルミネーションの共演は、訪れた人だけのプレミアムな体験です。

3周年の感謝を込めた「日光25％OFF！3周年記念プラン」

宿泊期間：2026年1月17日(土)〜3月8日(日)

内容：期間中の宿泊料金をスタンダードプランから25％OFF

ブリリアントヴィレッジ日光の3周年を記念した、感謝のプランです。

“日光(ニッコー＝25)”にちなみ、スタンダードプランの宿泊料金が25％OFFとなるお得な内容です。

寒い季節こそ、キャンプファイヤーの温もりと澄んだ夜空に輝く満天の星が格別。

面倒な準備や片付けが不要の「手ぶらBBQ」や、地元食材を使った朝食と共に、贅沢な冬のグランピングを体験できます。

冬の定番「いちご狩り×グランピングBBQプラン」

冬から春にかけて旬を迎える栃木の名産“いちご”を満喫できる「いちご狩り×グランピングBBQプラン」も販売中です。

本プランは、宿泊翌日に提携の「日光ストロベリーパーク」（施設から車で約15分）でのいちご狩り30分食べ放題がセットになっています。

「とちあいか」「スカイベリー」など、その日の最もおいしい品種を味わえます。

日光エリア最大級の観光いちご園で、ハウス内はバリアフリー仕様のため、お子様から大人まで安心して楽しめます。

都心から車で約2時間、電車でも特急利用で約100分とアクセスも抜群です。

施設周辺には「日光東照宮」「二荒山神社」などの世界遺産も点在しており、初詣や観光拠点としても最適です☆

ブリリアントヴィレッジ日光 2025年冬〜2026年3周年記念イベントの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 約4万球の光に包まれる！ブリリアントヴィレッジ日光 2025年冬〜2026年3周年記念イベント appeared first on Dtimes.