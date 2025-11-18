投稿主さんのLINEにお姉さんから送られてきたのは、実家猫さんの様子。そこには見ただけで笑いがこみ上げてしまう猫さんの姿があったそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で7万再生を突破し、「こういう時って、もう笑い止まらないよね」「おもろいけど何でこうなったのかw」といったコメントが寄せられました。

狭い場所が好きなのは分かるけど…

TikTokアカウント「piyo」に投稿されたのは、投稿主さんの実家で暮らすハチワレ猫「はち」ちゃんが、まさかの場所でくつろいでいる？様子。投稿主さんの下に実家で暮らすはちちゃんの様子が送られてきたそうですが、あまりにも異様な光景に思わず笑ってしまったといいます。

その様子とは、投稿主さんのお姉さんの袖にはちちゃんが入っている姿。なぜこんな状況になったのかは投稿主さんも分からないそうですが、お姉さんが着ている服の袖の中にはちちゃんが入っていたそうです。

猫の手も借りたいってこういうこと？

お姉さんが腕を揺らしても、はちちゃんは全く嫌がる素振りを見せなかったそう。「猫さん＝狭い場所が好き」というイメージはありますが、袖の中でくつろぐ猫さんは初めてみました。

あまりにもカオスすぎる状況に、笑いが止まらなくなってしまったというお姉さん。こんな状況に直面したら、笑わずにいることは不可能でしょう。ずっと笑っているお姉さんの姿を見て、こちらまでつられて大笑いしてしまいました。

常に虚無顔のはちちゃん

終始大笑いしているお姉さんとは違い、はちちゃんは終始「無の表情」を浮かべていたのだとか。今回の状況もはちちゃんにとっては心地の良いものだったのかもしれませんね。

ちなみに、アカウント内の別の投稿でも、袖の中に入っているはちちゃんの姿が。はちちゃんは本当に狭い場所が好きなんですね！次はどんな狭い場所に入るのか？はちちゃんの行動から目が離せません。

投稿には「なんで嫌がってないんだよw」「あまり嫌がってないとこが余計ツボります」「状況理解するのに時間がかかった笑」「家の猫もやる」「猫バズーカw」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「piyo」では、今回ご紹介した投稿主さんの実家で過ごす猫さんのほかに、投稿主さん宅で暮らしている猫さんの様子も投稿されています。

はちちゃん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「piyo」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。