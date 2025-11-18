今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたキャットタワーですやすや眠る猫ちゃん。キャットタワーの上でくつろぐ猫ちゃんはよく見かけますが、ここまで全身の力を抜いて熟睡している姿はなかなかありません。安心しきったような寝顔は、なんとも言えない可愛らしさにあふれていたそうです。投稿はXにて、80.7万回以上表示。いいね数は4.4万件を超えました。

【写真：キャットタワーですやすやと眠る猫ちゃん…なんとも言えない『寝顔』がかわいすぎる】

なんとも言えない寝顔w

今回、Xに投稿したのは「田中さんちの仲良し家族」さん。登場したのは、猫の小雪ちゃんです。

高い場所が好きな猫にとって、キャットタワーはお気に入りの休憩スポット。そんな特等席の上で、完全に脱力して眠っていた小雪ちゃん。口元が少しゆるみ、目も閉じ切ってスヤスヤ。完全に夢の中に入っていたようです。

警戒心をまったく感じさせない無防備な寝顔を浮かべていた小雪ちゃん。きっと、日頃から飼い主さんに大切に育てられているからこそ、安心しきっているのでしょう。

ここまで完全にリラックスしている様子は、まるでぬいぐるみのよう。ちょっと疲れた日でも、この寝顔を見れば自然と笑みがこぼれてしまいますね。

小雪ちゃんの寝顔にX民もキュン

すやすや幸せそうに眠る小雪ちゃん。その寝顔を見たXユーザーたちからは、「これは罪な可愛さ」「笑いたくなる」「気持ち良さそー」「うつ伏せでスマホ見てて寝落ちした人っぽさがあって可愛すぎる」「滅茶苦茶くつろいでますね」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きさんたちが、小雪ちゃんの寝顔を見てほっこり心が癒されたみたいです。

Xアカウント「田中さんちの仲良し家族」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。小雪ちゃんをはじめとした猫ちゃんたちが幸せそうに暮らしている様子は、やさしさに満ち溢れています。

写真・動画提供：Xアカウント「田中さんちの仲良し家族」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。