【50％OFF】 ビジネス書特集！『目的ドリブンの思考法』『否定しない習慣』など話題の作品がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKindle本 ブラックフライデー大規模セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『目的ドリブンの思考法』や『否定しない習慣』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
否定しない習慣
■目的ドリブンの思考法
セール特価：1210円（50%OFF）
目的ドリブンの思考法
デロイトトーマツで上位数パーセントの人材に限られる
最高評価を4年連続で獲得した気鋭の戦略コンサルタントが教える！
「不確実な時代」に望む成果を得るための
あらゆる業界・職種に通底する思考の「型」
▼長谷川晋氏(MOON-X Founder CEO、元Facebook Japan代表取締役)推薦
“会社員の時も、社長に就任した時も、起業した時も、真っ先に考えたことは「目的」である”
■否定しない習慣
セール特価：825円（50%OFF）
否定しない習慣
■いい関係をつくる上で大切なのは、「安心感」です。
この安心感は、「褒められる」「肯定される」といったことでは作られません。
・何を言っても否定されない
・話を向き合って聞いてくれる
・ミスや失敗を責められない
といった「否定されない」ことで生まれてくるのです。
逆を言えば、いつも人間関係でトラブルを抱えたり、
お互いがお互いに信頼できる関係を作れない人は
無意識に「相手の否定をしている可能性」が高いのです。
■構造化思考のレッスン
セール特価：1045円（50%OFF）
構造化思考のレッスン
「考える力」の基本は、構造化にあり！
情報や思考を整理し、「見える化」するスキルを身につけよう
「資料作成やプレゼンが苦手」
「"何が言いたいの？"と言われがち」
「考えると頭の中がぐるぐるしてしまう」
そんなあなたに教えたい！
すぐ使えて、一生役立つ「上手な頭の使い方
■問題解決力を高める「推論」の技術
セール特価：935円（50%OFF）
問題解決力を高める「推論」の技術
■外資系コンサルティングファーム×大手広告代理店
ハイブリッドキャリアが教える答えなき時代の仮説と成果のつくり方。
「VUCA（予測不能）の時代」といわれるように、現代は「企業の行く末」はもちろん「組織の在り方」「自身のキャリア」……、それらの一寸先の未来すら読みにくい時代だ。こうした時代には「今、目の前に見えるもの」から物事を考えるのではなく、「その背景には何があって」「どのような法則が働いて」「どのような未来になりうるのか？」を見抜く必要が生じてくる。
■経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術
セール特価：990円（50%OFF）
経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術
■「人を見る目がある人」「人を見る目がない人」
この両者を分かつものは何か？
その答えは「人を見るための方法論」を持ちえているどうかそれだけです。しかしながら世の中には「人を見るメソッド」が存在しません。長年の経験、勘、データの蓄積から織りなす得も言われぬ「何か」が「人を見る目」をもたらす。
つまり、言語化も体系化もなされていないのが「人を見る」ための技術でした。
そんな常識を打破するのが本書です。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月18日12時現在のものです。
■目的ドリブンの思考法
セール特価：1210円（50%OFF）
目的ドリブンの思考法
デロイトトーマツで上位数パーセントの人材に限られる
最高評価を4年連続で獲得した気鋭の戦略コンサルタントが教える！
「不確実な時代」に望む成果を得るための
あらゆる業界・職種に通底する思考の「型」
▼長谷川晋氏(MOON-X Founder CEO、元Facebook Japan代表取締役)推薦
“会社員の時も、社長に就任した時も、起業した時も、真っ先に考えたことは「目的」である”
■否定しない習慣
セール特価：825円（50%OFF）
否定しない習慣
■いい関係をつくる上で大切なのは、「安心感」です。
この安心感は、「褒められる」「肯定される」といったことでは作られません。
・何を言っても否定されない
・話を向き合って聞いてくれる
・ミスや失敗を責められない
といった「否定されない」ことで生まれてくるのです。
逆を言えば、いつも人間関係でトラブルを抱えたり、
お互いがお互いに信頼できる関係を作れない人は
無意識に「相手の否定をしている可能性」が高いのです。
■構造化思考のレッスン
セール特価：1045円（50%OFF）
構造化思考のレッスン
「考える力」の基本は、構造化にあり！
情報や思考を整理し、「見える化」するスキルを身につけよう
「資料作成やプレゼンが苦手」
「"何が言いたいの？"と言われがち」
「考えると頭の中がぐるぐるしてしまう」
そんなあなたに教えたい！
すぐ使えて、一生役立つ「上手な頭の使い方
■問題解決力を高める「推論」の技術
セール特価：935円（50%OFF）
問題解決力を高める「推論」の技術
■外資系コンサルティングファーム×大手広告代理店
ハイブリッドキャリアが教える答えなき時代の仮説と成果のつくり方。
「VUCA（予測不能）の時代」といわれるように、現代は「企業の行く末」はもちろん「組織の在り方」「自身のキャリア」……、それらの一寸先の未来すら読みにくい時代だ。こうした時代には「今、目の前に見えるもの」から物事を考えるのではなく、「その背景には何があって」「どのような法則が働いて」「どのような未来になりうるのか？」を見抜く必要が生じてくる。
■経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術
セール特価：990円（50%OFF）
経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術
■「人を見る目がある人」「人を見る目がない人」
この両者を分かつものは何か？
その答えは「人を見るための方法論」を持ちえているどうかそれだけです。しかしながら世の中には「人を見るメソッド」が存在しません。長年の経験、勘、データの蓄積から織りなす得も言われぬ「何か」が「人を見る目」をもたらす。
つまり、言語化も体系化もなされていないのが「人を見る」ための技術でした。
そんな常識を打破するのが本書です。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月18日12時現在のものです。