¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË23»þ¡Ë¤Ç²Ï°æÍ¥ÆàÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÂçÍ§¤Ï¡Ö¤¢¤È²¿²óÀ©Éþ¤òÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤ó¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢ÆÝµ¤¤ËÇ´¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ð¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ãÏÂ´¶¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤À©Éþ»Ñ¤Ï¸½Ìò³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÍ§¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·Æ²²È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤í¤É¤í¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢¡¢¡£ÍÄ¾¯Í¥Æà¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ç´ÖÍ¥Æà¤Ï¼«¤éÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸½Ìò´¶¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ©Éþ¤¤¤±¤ë¤è¡ªÆÃ¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÂçÍ§²ÖÎø¡Ê¤ª¤ª¤È¤â¤«¤ì¤ó¡Ë
1999Ç¯10·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£¸¦²»½êÂ°¡£2013Ç¯¤ËSeventeen¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2021Ç¯¤Þ¤ÇÆ±»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ä¡Øº£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂçÍ§²ÖÎø¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@karen_otomo¡Ë
