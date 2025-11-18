川栄李奈、キュートな“娘”を後ろからギュー「最近の癒し」「可愛すぎて目眩が…」
波瑠と川栄李奈がW主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の公式インスタグラムが18日までに更新。川栄と“娘”のかわいい2ショットを公開した。
【写真】笑顔がソックリでかわいい 川栄李奈の“親子”2ショット（2枚）
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。川栄は元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵を演じる。
公式インスタグラムは「柳和学園の下駄箱前でいろは（＃池村碧彩）と茉海恵（＃川栄李奈）を発見！ 仲良し親子です」とつづり、川栄と茉海恵の娘・いろは役を演じる池村碧彩の2ショットをアップ。川栄と後ろから抱かれる池村の姿は本当の親子のようだ。
コメント欄にはファンから「可愛くてニコニコしちゃう」「最近の癒し」「可愛すぎて目眩が…」「笑った顔が似すぎててホントの親子みたい」など、絶賛の声が上がっていた。
引用：『フェイクマミー』公式インスタグラム（＠fake_mommy_tbs）
【写真】笑顔がソックリでかわいい 川栄李奈の“親子”2ショット（2枚）
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。川栄は元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵を演じる。
コメント欄にはファンから「可愛くてニコニコしちゃう」「最近の癒し」「可愛すぎて目眩が…」「笑った顔が似すぎててホントの親子みたい」など、絶賛の声が上がっていた。
引用：『フェイクマミー』公式インスタグラム（＠fake_mommy_tbs）