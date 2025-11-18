【最大30％OFF】 ゲーム・漫画関連の作品特集！『まんがで知る人と仕事 桜井政博 ゲームで世界をもっと楽しく 』など話題の書籍がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でイースト・プレス 『まんがで知る人と仕事 桜井政博 ゲームで世界をもっと楽しく』発売記念フェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『まんがで知る人と仕事 桜井政博 ゲームで世界をもっと楽しく 』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
まんがで知る人と仕事桜井政博ゲームで世界をもっと楽しく
■まんがで知る人と仕事 桜井政博 ゲームで世界をもっと楽しく
セール特価：1287円（10%OFF）
まんがで知る人と仕事 桜井政博 ゲームで世界をもっと楽しく
『星のカービィ』、『大乱闘スマッシュブラザーズ』を開発した
ゲームクリエイター・桜井政博の半生に迫る、“まんが人物伝”が誕生！
■桜井政博やゲーム業界を知るコラムも充実
・桜井政博 年表
・ゲームを作る仕事
・もっと知りたい！探求レポート etc…
■国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか
セール特価：1386円（24%OFF）
国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか
日本でRPGはなぜ人気をえたか。物語はゲームでどう表現されるようになったのか。
国民的RPG、ドラクエとFFの功績をあらためて徹底検証！
「国民的ゲーム」として、日本のカルチャーに大きな影響を与えているドラゴンクエストとファイナルファンタジー。日本ではRPGがなぜこれほど人気なのか。ゲームで物語はどう表現されるようになったのか。TBSラジオ『アフター6ジャンクション』でもおなじみ、元スクウェア・エニックスのプロデューサーで、新進気鋭のゲームデザイナーである著者が、ゲームシステム・世界観・制作体制に注目し、ドラクエとFFの功績をあらためて検証する。
■脱サラ41歳のマンガ家再挑戦 王様ランキングがバズるまで
セール特価：578円（30%OFF）
脱サラ41歳のマンガ家再挑戦 王様ランキングがバズるまで
「王様ランキング」作者・十日草輔氏本人が、
自らの挫折と再挑戦の日々を振り返り描く、エッセイマンガ。
マンガ家を目指し、 がむしゃらにマンガを描いた20代。 だが、夢破れ、社会人生活を送る日々。
それから十数年後―― 諦めきれない夢に一区切りすべく、一大決心！
不安と挫折、 そして勇気と覚悟の再挑戦の日々がはじまり……。
コミックスでしか読めない描き下ろしエピソードや裏話など
約30Ｐを収録した全240Ｐ！
■先生白書
セール特価：630円（30%OFF）
先生白書
累計発行部数5000万部『幽☆遊☆白書』、累計発行部数6500万部『HUNTER×HUNTER』など、日本を代表する超人気漫画家・冨樫義博先生。
『幽☆遊☆白書』の連載開始時期から『レベルE』まで、知られざる初期の先生の仕事ぶりを、一番近くで目撃していた元アシスタントが描く、実録・冨樫義博！
■薔薇はシュラバで生まれる―７０年代少女漫画アシスタント奮闘記―
セール特価：840円（30%OFF）
薔薇はシュラバで生まれる―７０年代少女漫画アシスタント奮闘記―
アシスタントが見た！名作誕生の瞬間！！
美内すずえ先生、くらもちふさこ先生、樹村みのり先生、三原順先生、山岸凉子先生etc……、
数々の名作を生み続けるレジェンドたち――、の元でかつてアシスタントをしていた著者の、とんでもなく貴重な体験を描いたコミックエッセイ。
美内先生との初対面と、想像を絶するシュラバ。才能ある若き漫画家たちの知られざる努力とこだわり。
あの作品のあのエピソードの誕生秘話など、少女漫画好きなら身悶えする様なお話がたくさん！
※本ページで紹介する情報は、2025年11月18日12時現在のものです。
