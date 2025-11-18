北村匠海、ICEx阿久根温世＆竹野世梛が登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」 セレモニー

2025年11月18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、冬の期間限定イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」の開幕を祝うセレモニーが開催されました。

セレモニーには、パークのブランドアンバサダーである北村匠海（きたむら たくみ）さんと、ダンスボーカルユニット「ICEx（アイス）」の阿久根温世（あくね はるせ）さん、竹野世梛（たけの せな）さんが登場しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ セレモニー」

開催日：2025年11月18日(火)

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「クリスマス・マーケット」

登壇者：北村匠海さん、ICEx 阿久根温世さん、ICEx 竹野世梛さん

「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」の開幕を記念したセレモニーが、クリスマス・マーケットにて行われました。

北村匠海さん、ICExの2名が「エルモ」＆「クッキーモンスター」と登場

セレモニーには、パークのブランドアンバサダーとして初訪問となる北村匠海さんが登場。

事務所の後輩である「ICEx」の阿久根温世さん、竹野世梛さんと共に、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」の開幕を祝いました。

3名は、途中でチュリトスをピックアップ。

さらに、クリスマスコスチュームの「エルモ」と「クッキーモンスター」と合流し、一緒にセルフィー撮影を楽しみました。

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、

ハローキティ、ディアダニエル、

スノーマンも合流☆

“最幸”のクリスマスを開幕宣言！

トークセッションでは、“今日は自分で飾るんだ”をテーマにした「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を一足早く体験し、

感想などが語られました。

セレモニーのハイライトは、開幕宣言。

会場が暗転した後、北村匠海さんが

「今日は自分で飾るんだ！ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで！」

と力強く宣言しました。

その言葉を合図に会場が明るく照らされ、雪をイメージしたコンフェティ（紙吹雪）が舞い上がりました。

最後は、登壇者3名全員で

「”最幸”のクリスマスを！」

と声を揃え、華やかなセレモニーは幕を閉じました。

ブランドアンバサダーの北村匠海さんらが登場し、パークの新たなクリスマスイベントの幕開けを盛大に祝ったセレモニー。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ セレモニー」の紹介でした。

© UNIVERSAL STUDIOS JAPAN. ALL RIGHTS RESERVED.

