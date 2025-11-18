北村匠海、ICEx阿久根温世＆竹野世梛が登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」 セレモニー
2025年11月18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、冬の期間限定イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」の開幕を祝うセレモニーが開催されました。
セレモニーには、パークのブランドアンバサダーである北村匠海（きたむら たくみ）さんと、ダンスボーカルユニット「ICEx（アイス）」の阿久根温世（あくね はるせ）さん、竹野世梛（たけの せな）さんが登場しました。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ セレモニー」
開催日：2025年11月18日(火)
開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「クリスマス・マーケット」
登壇者：北村匠海さん、ICEx 阿久根温世さん、ICEx 竹野世梛さん
「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」の開幕を記念したセレモニーが、クリスマス・マーケットにて行われました。
北村匠海さん、ICExの2名が「エルモ」＆「クッキーモンスター」と登場
セレモニーには、パークのブランドアンバサダーとして初訪問となる北村匠海さんが登場。
事務所の後輩である「ICEx」の阿久根温世さん、竹野世梛さんと共に、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」の開幕を祝いました。
3名は、途中でチュリトスをピックアップ。
さらに、クリスマスコスチュームの「エルモ」と「クッキーモンスター」と合流し、一緒にセルフィー撮影を楽しみました。
スヌーピー、チャーリー・ブラウン、
ハローキティ、ディアダニエル、
スノーマンも合流☆
“最幸”のクリスマスを開幕宣言！
トークセッションでは、“今日は自分で飾るんだ”をテーマにした「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を一足早く体験し、
感想などが語られました。
セレモニーのハイライトは、開幕宣言。
会場が暗転した後、北村匠海さんが
「今日は自分で飾るんだ！ ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで！」
と力強く宣言しました。
その言葉を合図に会場が明るく照らされ、雪をイメージしたコンフェティ（紙吹雪）が舞い上がりました。
最後は、登壇者3名全員で
「”最幸”のクリスマスを！」
と声を揃え、華やかなセレモニーは幕を閉じました。
ブランドアンバサダーの北村匠海さんらが登場し、パークの新たなクリスマスイベントの幕開けを盛大に祝ったセレモニー。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ セレモニー」の紹介でした。
続きを見る
ユニバーサル・クリスマス・ジョイはこちらで詳しく紹介しています。
© UNIVERSAL STUDIOS JAPAN. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 北村匠海、ICEx阿久根温世＆竹野世梛が登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」 セレモニー appeared first on Dtimes.