「ビカビカ光る大開脚」

長崎県警察の公式Xアカウントが、南島原警察署の警察官が「オッス！俺らポーズポリス！」のコメントとともに、警察官らしからぬ突飛なポーズをとる3人が並ぶ写真を投稿。大きな反響を呼んでいます。

【写真】えっ…これが長崎県警公式の「クセしかない」強烈インパクトの写真です

その写真で最もインパクトがあるのは中央の警察官で、パイプ椅子に両足先を乗せた状態で大開脚を披露しています。投稿には「どうだ？反射材が光っているだろう？反射材に視線がいってしまうだろう？反射材を着けて交通事故防止だ！」とコメントが添えられており、3人はいずれも反射板を身に着け、それが光輝いている状態でポージングしているのも特徴です。

この投稿を見たSNSユーザーからは「ニコニコして気をつけようってなれるの天才の所業過ぎる」「右側の警察官の人、めっちゃ笑顔で草w」「信じられるか？コレ長崎県警公式なんだぜ…」「クセしかないのほんとすきwww」「強力なインパクトのおまわりさん」といったコメントが寄せられています。