XG・JURIN、ソロデビュー曲「PS118 (feat. Rapsody)」配信＆MV公開 より深くヒップホップに踏み込んだ楽曲に
HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGのメンバーJURINが、JURIN ASAYA名義でソロデビューシングル「PS118 (feat. Rapsody)」をきょう18日に配信リリースした。あわせて、同曲のミュージックビデオがYouTubeにて公開されている。
【動画】XG・JURIN、ソロデビュー曲「PS118 (feat. Rapsody)」ミュージックビデオ
「PS118 (feat. Rapsody)」は、JURINの進化とアイデンティティを描いた一曲で、鋭いラップと重厚なビートで構築された壮大なナンバーだ。フィーチャリングには、グラミー賞受賞歴を持つラッパー・Rapsodyが参加。米ノースカロライナ州スノーヒル出身のRapsodyは、オールドスクールヒップホップの精神を受け継ぎながら、現代的な表現で多くのリスナーを魅了してきたアーティスト。トラック上で交錯する2人のラッパーのエネルギーは、国や世代を越え、リアルな共鳴を生み出している。
ミュージックビデオでは、都会の風景を舞台に、ソロアーティストとして世界に歩み出すJURIN ASAYAの姿と、その旅に寄り添うRapsodyの姿を描いている。ラストには、空から降り注ぐUFOの光がJURINを照らし、次なるフェーズへの移行を静かに告げる。
JURINは、華やかなスタイルとは異なる落ち着いた装いで登場。自然体ながらも芯のある佇（たたず）まいが印象的で、ソロアーティストとしての新たな魅力を際立たせている。
「PS118 (feat. Rapsody)」は、XGにとって初のメンバーソロ作品であり、初の公式フィーチャリングコラボレーション作。これまでグループで体現してきた“X-POP”の世界観を保ちながら、より深くヒップホップに踏み込んでおり、XGの新たな可能性を示すものとなった。
XGは、来年1月23日に初のフルアルバム『THE CORE - 核』のリリースを控えており、2月からは2ndワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催予定。グループとしての活動とともに、各メンバーそれぞれの活躍にも注目が集まる。
