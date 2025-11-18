Aぇ! group佐野晶哉、主演アニメ映画公開で“検索男化”「アイドルがなかなかエゴサーチという言葉を使わないですが…」
Aぇ! groupの佐野晶哉、俳優の上白石萌歌、声優の森川智之が18日、アニメ映画『トリツカレ男』公開記念舞台あいさつに登壇。今作の反響を喜んだ。
【写真】身長差にキュン！上白石萌歌と並んで立つ佐野晶哉
今作は、いしいしんじ氏による『トリツカレ男』（新潮文庫刊）が原作。何かに夢中になると、ほかのことは一切見えなくなってしまうことから、まわりのみんなに“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペ（佐野）が、風船売りのペチカ（上白石）と出会って起こす奇跡の物語。森川は、ペチカの行方不明の婚約者・タタンの声を担当する。
佐野は「公開初日に監督が『僕は検索男です』と言っていたのですが、僕も『こんなにエゴサーチをするってことない』というくらいエゴサーチしました」と告白。「アイドルがなかなかエゴサーチという言葉を使わないと思うんですが、めちゃめちゃ調べています」と明かし、「いろんな方に愛される作品になっているなと肌で感じられて幸せです」と声を弾ませた。
また、上白石も「私も検索女になっております」とにっこり。「本当にうれしい言葉しか並んでいないよね。思った以上に想像の範疇を超えて、皆さんにストレートに伝わってすごくいい心で劇場を出てくださっている感じがしました。すごくいい広がり方をしています」とうれしげだった。
