元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。巨人の後輩・斎藤雅樹氏（60）をゲストに迎えたが、沢村賞に3回輝いた大投手も江川氏の“天然”ツッコミにタジタジとなった。

斎藤氏の野球人生をインタビューするはずが、江川氏の“ツッコミ”が面白すぎる回となった。

「小さいときから甲子園の江川さんを見ていて憧れていた」という斎藤氏に対して、江川氏は初対面の記憶はほとんどないと明かした。

市立川口のエースとして埼玉大会の決勝まで導いた斎藤氏は、1982年ドラフト1位で巨人に入団する。

ちなみに江川氏はその年、入団4年目で3年連続最多勝こそ逃したが6完封を含む19勝を挙げた全盛期。ドラフト1位とはいえ高校生投手に興味がなくても仕方ない。

ただ、今となって、江川氏は「甲子園に出てないのに何で巨人入って来たの？」と思わぬ疑問が浮かんだ。

ゲストなのに鋭いツッコミ。斎藤氏は「そうなんですよ。それが不思議でしょうがない」と相づちを打つしかなかった。

江川氏はさらに「ノーヒットノーランもないんでしょ？何で選ばれたかね。不思議でしょうがないよ。誰か見る目があったんだね」と、言いたい放題だった。

斎藤氏も笑いながら頷くしかなかった。

最多勝5回、最優秀防御率3回、最高勝率3回、3年連続開幕戦完封、11試合連続完投勝利、沢村賞3回と歴史に残る巨人の大エースも江川大先輩の前では“無名”の新人高校生に戻るのが面白い。