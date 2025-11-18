FIFAがカタールで行われているU-17ワールドカップ2025で、絆を築いている日本とメキシコの両チームの行動に注目しています。

日本は15日に南アフリカに勝利し、ラウンド16へ進出。そんな中、FIFAワールドカップ公式インスタグラムでは、日本の勝利を全力で喜んでいるあるチームの動画を投稿しました。

そのチームは日本と同じ宿舎に泊まるU-17のメキシコチーム。これまでJFAの公式SNSでも互いの勝利を祝福しあう動画が公開されるなど、ドーハの地で仲むつまじい様子がみられました。

この盛り上がりにFIFAも注目。17日にはインスタグラムだけでなく、公式サイトでも特集を公開しました。FIFAによれば、日本のGK村松秀司選手とメキシコのDFフェリックス・コントレラス選手とのつながりから、絆を築いていったといいます。

FIFAは「U-17ワールドカップ カタール2025のラウンドが進むごとに、両チームは互いに励まし合い、共に勝利を祝い、サッカーがいかに世界を一つにできるかをまさに示している」と称賛。

メキシコは日本時間18日午後10時からポルトガルと対戦し、日本は日本時間19日の午前0時15分より北朝鮮との対戦を予定。両者が相まみえるのは決勝のみとなっています。