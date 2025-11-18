エミリンも絶賛♪【業務スーパー】大人気“食パン”はSNSでも「美味しさとコスパでNo.1」「最高」の声

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『人生初の業務用スーパーで買い放題してきたら安すぎてちょっと怖くなった』という動画を投稿。今回の動画では、久しぶりに『業務スーパー』に行ってきたという大松さんが、さまざまな購入品を紹介する中で、視聴者からの“激推し”で購入した食品をピックアップ♪

大松さんは、Instagramで業務スーパーのおすすめ商品を募集したとして、「これ買ってほしいっていう声が圧倒的に多かった」「『本当に美味しいから買って』みたいな声がとにかく多かったです」と紹介した商品がこちら！

◼︎天然酵母食パン

業務用スーパー / 天然酵母食パン

国内グループ工場製造のオリジナル商品で、天然酵母を使ったふっくら仕上げの食パン。

やわらかな食感とほのかな練乳の甘さが特徴で、手でさいて食べると小麦の甘い風味をより楽しめるそうですよ♪

大松さんは、284円で購入されたようでした！

※酵母100％中、4.9％の天然酵母使用※一部地域でのみ取り扱いあり

◼︎大松さんも驚きの美味しさ

大松さんは、「ここは正直にいくね。今日は案件でもなんでもないから」と前置きしつつ、早速焼かずに手でさいて食べてみると、「美味しい！なるほど！ちょっと甘みがあるんだ」「これめっちゃ美味しい」と驚き。

また「全体的に甘みがあって、ふわふわの食パンって感じ」「これは美味しい！」と大絶賛されていました♪

こちらの食パンは、SNSでも「めちゃくちゃ美味しい！」「モチモチで甘くて好き」「美味しさとコスパでNo.1」「安くて美味い最高」といった反響が！見つけたらぜひ試してみたいですね。

