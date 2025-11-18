Ì¾ÁÒ½á¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤È¤Î¸«¤Ä¤á¹ç¤¤SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡×¡Ö¥±¡¼¥¤¹¤´¤¤¡ª¡×
11·î18Æü¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤È¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØSHOTÈäÏª
Ì¾ÁÒ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï±ü¤µ¤ó¤Î55²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤ËÅÏÊÕ¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Â©»Ò¤ÈÌ¼¤ò¸ò¤¨¤¿²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï»Ò¶¡Ã£¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤· ·ò¹¯¤Ç²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤½¤¦¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥±¡¼¥¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌ¾ÁÒ¡£¥È¥ê¥ª¤Ç¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ø¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡Ù¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢17ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¢15ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Ä2»ù¤ÎÉã¡£
