愛犬に『にぼし』をみせてみた結果…。ホラー映画顔負け、恐竜を彷彿とさせるかのような、迫力満点な光景は記事執筆時点で143万回を超えて表示されており、4.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

犬に『にぼし』をみせた結果…

Xアカウント『@tenmusudoggo』に投稿されたのは、「犬」ちゃんのお姿。

飼い主さんは、犬ちゃんの好物だという『にぼし』を食べる時の光景を投稿されたのです。

まさかの『ホラー映画のような迫力』が話題

飼い主さんの指先には、立派なにぼし。下から飛びかかるようにしてお口を開けてにぼしをまさに『捕食』しようとする犬ちゃん。

真剣な表情、キレイに並んだ歯…その表情からは必死さが伺え、静止画とは思えないほどの躍動感だったといいます。

対して、飼い主さんの手にあるのが『にぼし』ではなく『お芋』の時は、目は細められほんの少し首が伸びるだけに留まるのだとか。

食べ物によってあからさまに態度が変わる犬ちゃんの素直で無邪気な反応は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「こわいかわいいｗ」「恐竜だ」「かわいいのう」「全然反応が違いますね」「犬の三段活用かわいい」などのコメントが寄せられています。

愛に溢れた日常

2025年8月、虹の橋のふもとへと旅立たれたという犬ちゃん。飼い主さんは、数え切れないほどの想い出、生前のご家族との暮らしの中で見せてくれた犬ちゃんの愛くるしいお姿を少しずつ投稿されていらっしゃいます。

きっと今頃、虹の橋ふもとでたくさん『にぼし』を食べたり、元気いっぱいウキウキで駆け回りながら、犬ちゃんは楽しまれていることでしょう。

