これからの気象情報です。

今夜から所々で雪の降り方が強まりそうです。



◆予想降雪量

・18日(火)夜～19日(水)朝にかけて

山沿いで20～25cm、上越市・長岡市・新発田市周辺で5cmの雪が予想されています。



・19日(水)朝～夕方にかけて

雪の降り方が弱まる見込みで、山沿いで最大3cm、平地では0cmの予想です。





◆警報・注意報

現在、上越市に大雨警報が出ています。

また、県内全域にカミナリ注意報、所々に強風・波浪注意報がでています。

また、中越・上越には洪水注意報や大雨注意報の出ているところがあります。





◆11月19日(水)の天気

・上越地方

夜間は広く雪で、朝にかけて平地でも積もる可能性があります。

一方、日中は次第に天気が回復に向かう見込みです。



・中越地方

沿岸部は冷たい雨が降ったりやんだりするでしょう。

山沿いは夜間に雪が強まり、朝は雪かきの必要なところがありそうです。

一方、日中は次第に雪から雨に変わるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝は、長岡市など市街地でもうっすらと雪が積もっているところがあるでしょう。

ただ、日中は降っても雨になりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

所々で冷たい雨が降るでしょう。

また、風の強い状態は続き、昼間でも師走の寒さになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝のうちは山沿いでは雪が降りますが、日中は各地で雨となるでしょう。

最高気温は6～10℃の予想です。





◆風と波

下越と佐渡で風がやや強く吹きそうです。

波の高さは、各海域ともはじめ3～4mでウネリを伴うでしょう。





◆週間予報

20日(木)は晴れ間が出て、この時期らしい気温に戻るでしょう。

ただ、21日(金)以降は雨の降る日が多くなり、来週は再び強い寒気が流れ込む可能性があります。



19日(水)朝は、平地でも雪の積もっているところがありそうです。路面の凍結などに注意ください。