Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡È³Êº¹¡É¤òOB²òÀâ¼Ô¤¬·üÇ°¡¡¥Þ¥·¥ó³«È¯¤ÎË¸¤²¤Ê¤É¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È»ØÅ¦¡Ö¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ¤¬»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤À¡×

¡¡F1¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïº£µ¨»Ä¤ê¤Î3Àï¤òÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¿ô»úÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1¡¢2°Ì¤òÀê¤á¤ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª¤ËÂ³¤¯3°Ì¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó
¡¡º£µ¨5¾¡¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç341¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢³ÑÅÄ¤Ï25¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤ÇÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¤³¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾¥É¥é¥¤¥Ð¡¼´Ö¤ËÀ¸¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ëº¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØFIRSTSPORTZ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥«¥ë¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP½ªÎ»¸å¡¢¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¤¬²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡ØSky Sports¡ÙÆâ¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡È1ÂæÂÎÀ©¡É¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê½µËö¤Ç¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤¬1²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»î¤·¤¿¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë2¿Í¤¬Æ±³Ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èæ³ÓÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤À¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Û¤Éº¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤Î¾ðÊó¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏÓ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÇ½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂçÉý¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¿·¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤âÉÑÈË¤ËÆþ¤ë¡£2¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð³«È¯¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ØFIRSTSPORTZ¡Ù¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î²ÝÂê¤¬¾®¤µ¤¯¤ÏÌµ¤¤¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¾õ¶·¤È¸½ºß¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿ÉÔÂ¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¤³¤ÎÅÀ¤òËÜµ¤¤Ç¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯·ëÏÀ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÁªÄê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢Íèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸«ÄÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¡ÈÅú¤¨¡É¤òÆ³¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
