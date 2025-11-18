Aぇ! group佐野晶哉、今年の漢字は“音” ダブルミーニング「楽器や音楽を頑張った1年でもある」
Aぇ! groupの佐野晶哉、俳優の上白石萌歌、声優の森川智之が18日、アニメ映画『トリツカレ男』公開記念舞台あいさつに登壇。今年の漢字をそれぞれ発表した。
【写真】キラキラ笑顔を見せる佐野晶哉
1年を振り返り、今年の漢字を発表することに。佐野は「音」と書き、「声優は『トリツカレ男』が2作目なんです。年始に初めてアフレコをして、声だけで伝えるということが1年に2作もできると思っていなかったので。声の“音”。楽器や音楽を頑張った1年でもあるのでこの漢字にさせていただきました」と紹介した。
今年の漢字は“音”だと
また、森川は声優デビュー40周年を記念して「祝」、上白石は麻辣湯にトリツカレたため「辣」を今年の漢字として挙げた。
今作は、いしいしんじ氏による『トリツカレ男』（新潮文庫刊）が原作。何かに夢中になると、ほかのことは一切見えなくなってしまうことから、まわりのみんなに“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペ（佐野）が、風船売りのペチカ（上白石）と出会って起こす奇跡の物語。森川は、ペチカの行方不明の婚約者・タタンの声を担当する。
