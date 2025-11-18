台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に中国側が反発を強める中、18日、日本と中国の外務省の担当局長による会談が行われました。

この局長級会談における日本側の受け止めや狙いについて、日本テレビ政治部・外務省担当の鈴木しおり記者が解説します。

■2人並ぶ映像は…「中国側の怒りの表れ」か

会談の後、金井局長と劉局長が2人で並んで出てきた映像が、会談の雰囲気を物語っていたと言えます。ある外務省幹部は「2人で並んで出てくる映像はめずらしく、中国側の怒りの表れだろう」と指摘しています。

まだ、会談の詳細の中身は明らかになっていません。日本の説明に中国側がどう反発したかが焦点ですが、ある政府関係者は「中国側はあえて撮影させたのでしょう。あの映像を見ただけで中国側の不満は十分に伝わってきた」と話しています。

一方で別の政府関係者は、今回の中国側の反応を想定内と捉えています。なぜなら、「いまの中国は言いたいことを言うフェーズなので、意図的に怒りを表しているのだろう」と冷静に受け止めています。

■「対話の余地はまだある」とみている日本政府

──この中国側の反発を、日本政府はどう受け止めているのでしょうか？

ある政府関係者は「しばらく冷却期間をおくしかない」と指摘しています。日本政府内には「本当に怒っているのなら会談自体をキャンセルできた」「対話のチャンネルはオープンにしておくことが重要と考えているのだろう」との見方もあります。

表向きはかなり強く反発しているが「対話の余地はまだある」とみているわけです。

■G20サミットで対話の機会は？ 粘り強く対話を続ける戦略も

──対話の余地はまだある、とみている中、日本政府は今後どのように対応する考えなのでしょうか？

ある外務省幹部は「長期戦になるだろう」とも話しています。

まずは今週、南アフリカで開かれるG20サミットが1つのポイントとなります。高市首相と中国の李強首相が会談するかをめぐり、中国外務省が「予定はない」としたことに対して、木原官房長官は18日、「日本側は対話にオープン」と強調しました。

いわゆる「立ち話」も含めて、両首脳の対話の機会があるかが焦点です。

一方、多くの政府関係者がこの場での会談に「こだわらない」との見方も示しています。

ある外務省幹部は、「日本側が焦れば中国に足元をみられ関係が悪化するリスクもある」と指摘しています。

日本政府としては、焦らず粘り強く対話を続け、事態の沈静化を狙う戦略です。