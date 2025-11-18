人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日に自身のアメブロを更新し、韓国旅行へ出発した際のハプニングを明かした。

この日、桃は韓国へ出発する日のコーディネートを紹介し「韓国はもうすでに夜はマイナス4度になるほど寒いみたいなので、びびってます」と現地の気候についてつづった。

続けて更新したブログでは、今回の渡韓メンバーである『あいのり』で共演したクロ、ヒデ、よっこ、うーじーと成田空港で合流したことを報告。しかし「ヒデのパスポートが…ちょっとだけ破れていた…」とハプニングがあったことを告白し「もしかしたら、入国できないかもしれません」と告げられたといい「そう言われて、肩を落としているヒデ…」「はたして、仁川で入国出来るのか…?!答えは次の記事で…!!!」とつづった。

一方で「ほんっっとにこのメンバーは、楽しすぎて、朝から、涙がでるくらい笑ってます」と、空港での待ち時間も楽しんでいる様子を写真とともに明かした。