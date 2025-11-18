¡É¥³¥¹¥é¥Ð¡ÉSeason2¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢±üÌîÁÔ¤µ¤ó¡õËÅÄÍµÂç¤µ¤ó¤¬anan¤ËºÆ¹ßÎ×¡ª¡¡
ÍèÇ¯1·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season£²¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±üÌîÁÔ¤µ¤ó¡õËÅÄÍµÂç¤µ¤ó¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Close up´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆó¿Í¤À¤±¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò»£±Æ¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Á°²ó¤´ÅÐ¾ì¤ÎÆÃ½¸´ë²è¡£»£±ÆÁ°¤Ë¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¼ª¤Ë¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¡Ä¡£¡Ö¤Þ¤¿Æó¿Í¤Ç½Ð¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È±üÌî¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢´ò¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤ëËÅÄ¤µ¤ó¡£»£±ÆÁ°¤«¤éÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡õ½À¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤â»×¤ï¤º¥Ë¥Ã¥³¥ê¡ª¡¡ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡É¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º£±¥Ý¡¼¥ºÌÜ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ON¤Î»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¥ë¥Ã¥¯¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤æ¤ë¤á¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤¨¤ÆÏÓ¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë±©¿¥¤ë¤Ê¤É¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤Î»Ä¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£±üÌî¤µ¤ó¢ªËÅÄ¤µ¤ó¤Î½ç¤Ë¥½¥í»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¡ÊËÅÄ¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤Î´Ö¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¾¯¤·ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È±üÌî¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¥â¥Ç¥ë¤·¤Æ¤ë¡¢ËÅÄÍµÂç¤¬¸«¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ì¸À¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë±üÌî¤µ¤ó¤Ë¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëËÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï²¹¤«¤¤¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤Ë¡£»Ø¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦µ÷Î¥¤ÇÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ËÅÄ¤µ¤ó¤¬±üÌî¤µ¤ó¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢±üÌî¤µ¤ó¤¬ËÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ë³Ü¤ò¾è¤»¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¢¡¦¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç¼¡¡¹¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤¹Æó¿Í¡£Season2¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢Á°²ó°Ê¾å¤ËÆó¿Í¤Îå«¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎÃ¼¤ÈÃ¼¤ò·ë¤ó¤À¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤Ë¤â¥È¥é¥¤¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î°ÌÃÖ¤äÄ¹¤µ¤ò¡ÉÈùÄ´À°¡É¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²÷¤¯¤½¤Î¡ÉÈùÄ´À°¡É¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªÆó¿Í¡£´°À®¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¿·Á¯¤ÊÆó¿Í¤ÎÉ½¾ð¡õ¥Ý¡¼¥º¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò»ïÌÌ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡©¡¡Áê¹ç»±¤Ç²á¤´¤¹¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÉ÷¥«¥Ã¥È¤â¡£
¼¡¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤ÏOFF¤Î»þ´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»£±Æ¡£±üÌî¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡¢ËÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡õ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£Æó¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¡É»£±Æ¸å¡É¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¼þÊÕ¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¡Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê±«¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¡¢£±ËÜ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤ËÆþ¤ê¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¤â¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤Ê¤É¡¢ÁÇ¤Ë¶á¤¤É½¾ð¤ò»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÌá¤ëºÝ¡¢Áê¹ç»±¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ°ÜÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÆó¿Í¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤Î»±¤ò¡Ä¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±üÌî¤µ¤ó¤Ëº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¡¢¼«Á³¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊÒ¼ª¤Ë¤Ä¤±¤Æ²»³Ú¤òÄ°¤¯¡¢¥¨¥â¤¤¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é»ïÌÌ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìºòÆüµÞ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡É½éÅÅÏÃ¡É¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤ò¿¼·¡¤ê¡£ÍèÇ¯1·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¡ÊS.K)