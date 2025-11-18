「新宿にいたなんて！」ZB1ソン・ハンビン、イケメンオーラ漂う“東京出没SHOT”が話題【PHOTO】

ZEROBASEONEのソン・ハンビンが新宿に姿を見せた。

【写真】首元タトゥーもチラッ…ハンビンの“美しすぎる横顔”

ソン・ハンビンは11月18日、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、東京・新宿周辺を散策したと見られるソン・ハンビンの姿が収められている。夜道で標識に寄りかかるショットや、街並みをバックに立つ姿など、リラックスした“オフ感”が漂う一方で、圧倒的なビジュアルと抜群のスタイルが存在感を放っている。

また、車内でメンバーのジャン・ハオと撮影した2ショットもあり、日本観光を一緒に楽しんでいたことがうかがえる。

この投稿を見たファンからは、「かわいすぎる」「新宿にいたなんて！」「ハオビン尊い」「また日本に来てね」「これは夢…？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）6枚目ソン・ハンビン（左）とジャン・ハオ

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは10月29日に日本スペシャルEP『ICONIK』をリリースし、また29・30日にはさいたまスーパーアリーナでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR［HERE＆NOW］」を開催した。