妻夫木聡、Snow Man目黒蓮と「オレンジデイズ」名場面を再現「平成にタイムスリップしたみたい」「silentも思い出す」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】俳優の妻夫木聡が11月16日、自身のInstagramを更新。主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の第6話放送を前に、同局系「オレンジデイズ」（2004）の名場面をSnow Manの目黒蓮と再現した。
【写真】44歳俳優、スノ目黒と再現した21年前ドラマ名場面
この日、妻夫木は「オレンジデイズごっこ」と添えて、目黒と「オレンジデイズ」の名場面の手話のシーンを再現した動画を投稿。他にも妻夫木は目黒と一緒に場所や角度を確認するビハインド動画も公開している。また、目黒は2022年に主演を務めたフジテレビ系木曜劇場「silent」で聴力を失った青年・佐倉想を好演。劇中では手話を披露していた。
また、1つ前の投稿で妻夫木は「オレンジデイズから21年」とコメントし、同じ場所で同じポーズをとった比較ショットを公開していた。
この投稿には「silentも思い出す」「泣ける」「平成にタイムスリップしたみたい」「素敵な関係」といった声が寄せられている。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。（modelpress編集部）
◆妻夫木聡＆目黒蓮で「オレンジデイズ」名場面を再現
◆妻夫木聡の投稿に反響
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
