【関西初上陸】セサミストリートマーケット阪神梅田本店が12月3日オープン！“虎”姿のエルモ＆クッキーモンスター限定グッズも
世界で唯一のセサミストリートの物販・カフェ・ワークショップを複合したオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」が、ついに関西エリアに初進出！3号店となる阪神梅田本店が2025年12月3日(水)にオープンする。約100坪の広々とした店内には400種類以上のグッズが勢ぞろいし、47席のカフェエリアも完備。エルモたちが“虎”姿や法被姿になりきれる限定コスチュームから、食べやすいミニサイズのアメリカンワッフルまで、関西ファン待望のスペシャルコンテンツが満載だ。
【写真】“虎”姿のクッキーモンスター＆エルモ！阪神店限定アイテムをもっと見る
■大阪限定コスチュームは即買い必至
まず絶対にチェックしたいのが、阪神店限定のぬいぐるみコスチューム2種類。「トラコスチューム」(3190円)は、鮮やかなイエロー×ブラックのトラ柄に「OSAKA」の文字がプリントされたマント型。耳としっぽ付きで、エルモやクッキーモンスターが一瞬で関西仕様に変身する。
「法被コスチューム」(3190円)は、市松模様の和柄に背中には「祭」の文字、しかも赤と青のリバーシブル仕様で、その日の気分に合わせて着せ替えが楽しめる。たこ焼きモチーフのアクセサリーまでセットになっていて、ぬいぐるみの手に装着すればまるで本物のたこ焼きを持っているみたい！まさに、大阪愛あふれる芸の細かさだ。
どちらもSサイズぬいぐるみ専用で14種類のキャラクターに対応する。
Sサイズぬいぐるみ展開キャラクター：エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アーニー、バート、アビー、オスカー、ジュリア、グローバー、ゾーイ、ロジータ、カウント伯爵、スーパーグローバー、オレンジオスカー
■440円から！大阪土産にもぴったりのプチプラグッズ
手軽に大阪限定を楽しみたいなら「ステッカー」(440円)がおすすめ。トラコスチューム姿のエルモとクッキーモンスターが“OSAKA”の文字と一緒にデザインされていて、スマホケースに挟んだり、PCに貼ったりと使い方は自由自在。友達へのちょっとしたお土産にもぴったりの価格帯がうれしい。
「ピンズ」(990円)は、バッグや帽子のワンポイントに最適なアイテム。ユーモアたっぷりのトラ姿の2人をさりげなくアピールできる。
「バンダナ」(1320円)は、トラコスチューム姿のエルモやクッキーモンスター、たこ焼きなど、大阪ならではのモチーフを詰め込んだ1枚。イエローとブラックの2色展開で、首元や髪につけたり、バッグのアクセントにしたり、部屋に飾ったり、さまざまなアレンジが楽しめる。
■テイクアウト限定！アメリカンミニワッフルを関西先行発売
カフェでは、池袋店、豊洲店で提供中の全メニューに加え、「アメリカンミニワッフル」(4個入り980円)を2025年12月8日(月)から先行発売(※他店舗は2026年販売開始予定)。こちらは、現在豊洲店限定で大人気のアメリカンワッフルを、テイクアウトしやすいミニサイズにしたもの。抹茶、ストロベリー、ホワイトチョコパールなど全8種類のフレーバーから、好きな4個を選んでボックスに詰められる。
さらに「阪神店オープン限定デザインキャラクターラテ」(ICE・HOT、Sサイズのみ/650円)も登場。“HELLO, OSAKA”の文字とトラコスチューム姿のエルモたちが描かれた、ここでしか飲めないスペシャルな一杯だ。
ただし、カフェエリア(イートイン)は2026年1月12日(祝)まで完全予約制となっているため、事前予約を忘れずに。テイクアウトは2025年12月8日(月)から開始予定なので、まずはミニワッフルを持ち帰って楽しむのもあり。
■オープン当日は大人気ワークショップも開催！
2025年12月3日(水)のオープン当日には、都内2店舗でも毎回好評を博している「大好きなキャラクターのドーナツを作ろう！」ワークショップを開催。作る楽しさ、完成時のかわいさ、食べるおいしさまで体験できて、子どもから大人まで夢中になれること間違いなし。
しかも、オープン記念として先着で限定バルーンのプレゼントも実施！数量限定なので、早めの来店がおすすめ。
■アクセス抜群！阪神梅田駅直結の好立地
セサミストリートマーケット阪神梅田本店は、阪神梅田本店6階に位置。阪神「大阪梅田駅」直結でアクセス抜群だから、雨の日でも濡れずに行けるのがありがたい。約100坪の広々とした店内で、ゆったりとセサミストリートの世界を満喫できる。
関西初進出となる今回、大阪らしさとセサミストリートの愛らしさが融合した限定アイテムの数々は、ファンならずとも心を掴まれること間違いなし。2025年12月3日(水)のオープンをお楽しみに！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
