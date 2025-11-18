齊藤なぎさ、共演の茅島みずきと「手をつないで遊ぶ」 キュートなエピソード披露
アイドルグループ・=LOVEの元メンバーで俳優の齊藤なぎさ（22）が18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアムイベントに参加した。共演した茅島みずき（21）との仲良しエピソードを披露した。
【全身ショット】思わず見とれてしまう…シックな黒ワンピで登場した齊藤なぎさ
齊藤は黒いドレスにピンクのリボンを着けた衣装で登場。茅島とは今作で4度目の共演でプライベートでも旅行に行く仲という。「クールな見た目だけど、甘えん坊でかわいらしい。手をつないできてくれたり、そこがすごくかわいらしくて大好き」と明かした。
これに茅島が「手はなぎさちゃんからつないでくれます」と“反論”。「そうだっけ」ととぼける齊藤に、茅島は「そうだよ！」と念押しし「手をつないで一緒に遊んでいます」と仲睦まじげな様子を見せた。
今作はスキャンダルをめぐる芸能事務所と週刊誌の禁断の攻防戦を描くオリジナルドラマ。所属事務所のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を柴咲コウにスキャンダル記事を突きつける週刊誌記者・平田奏を川口春奈が演じている。19日午後10時から全6話、毎週1話配信。
イベントには齊藤と茅島のほか、柴咲、川口、横山裕、柳俊太郎、浅香航大、橋本淳、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美らメインキャストが華やかに集結した。
