Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉が１８日、都内で行われた、声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」の公開記念舞台あいさつに俳優・上白石萌歌、声優・森川智之と出席した。

同名小説を原作にミュージカルアニメ化したラブストーリーとして描かれる今作は、公開から１０日が経過した中、ＳＮＳでは「おえつ出るレベルで号泣」「今年見た映画で一番素晴らしい」など、反響が続出している。

佐野はこれを受け「ほんまにうれしい」と満面の笑みで「こんなエゴサーチすることないってぐらいしてますね」と告白。「アイドルがなかなかエゴサーチって言葉使わないと思うんですけどめちゃめちゃ調べてます。いろんな方に愛される作品になってるのを肌で感じてて、本当幸せ」とおちゃめに語った。

上白石も「私も“検索女”になっております」と共感。「本当に思った以上に皆さんの心に混じり気なくストレートに伝わって。すごく良い広がり方をしてる」と実感を込めて語った。

この日は自らにとっての「今年の漢字」を発表し、佐野は「音」と回答。３月に別作品で声優に初挑戦した中、今作で２作品目となり「まさか１年に２回もこんなに幸せな体験をさせてもらえると思ってなかったし、今年は楽器とか音楽をすごい頑張った１年でもあったので」としみじみ語っていた。