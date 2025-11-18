“冬眠直前グマ”の危険な生態　専門家「危険を冒しても食事を得たい時期」…アメリカではチェーンソーくわえたクマが徘徊も

各地で出没が相次ぐクマ。

一般的には11月下旬から12月ごろに冬眠に入るといわれています。

まさにクマが冬眠直前を迎えている中、その生態には、どんな変化が起きているのでしょうか。

北海道では、たっぷりの脂肪をゆさゆさと揺らす400kg級の巨大グマが出現。

餌が入った約300kgの箱わなを簡単にひっくり返しました。

人の生活圏で何度も目にするのは、近くにいる人間を気にすることなく餌を食べ続けているクマの姿。

こうした冬眠直前のクマの生態について、十勝サホロリゾート ベア・マウンテンの坂出勝園長は「今、本当に勝負時と言いますか、しっかり食べておかないと春までもたない状況になっています。非常に広範囲動いてでも、危険を冒してでも食事を得たい時期になってくる。気が荒くなる可能性はもちろんあると思います」と話します。

特に餌が少ない2025年は、例年以上に注意が必要だといいます。

一方、クマによる被害は日本だけでなく、世界でも広がっています。

海外の映像には、計り知れないクマの身体能力を表す場面も。

ロシアと中国の国境付近に現れた、2頭のヒグマ。

有刺鉄線の国境フェンスを乗り越え、突如、激しい戦いが始まりました。

パンチ力が2トンともいわれるクマ同士の争いに、フェンスは無残にも破壊されました。

アメリカの湖では、プラスチックの容器が頭から抜けなくなった子グマの姿が。

こうした状態でも沖合まで泳げる力が備わっていました。

11月初旬、アメリカの住宅に現れたクマが口にくわえていたのは、チェーンソーです。

持ち主によると、チキンを食べた手でチェーンソーを使ったということで、においが残っていてクマが興味を示した可能性を指摘します。

食べ物を探すクマの嗅覚は計り知れません。