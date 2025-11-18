意外と快適だと思う「日本のLCC」ランキング！ 2位「ジェットスター」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「航空会社に関するアンケート」を実施しました。
その中から、意外と快適だと思う「日本のLCC」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「出張で何度か利用したことがあるのですが、パイロットの技術が高いのか離陸や着陸のとき快適です」（60代男性／神奈川県）、「北海道へ行くときに乗ったが、座席の間隔が広くて快適だった」（50代女性／広島県）、「割と機内が広く手荷物お預かりや搭乗口も空港内のわかりやすい位置にあり移動の際に快適さを感じ助かりました」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「自分は身長が180センチあるが、窮屈なく座れたので」（40代男性／大阪府）、「大阪〜仙台間の便をよく利用していました。利用しやすい価格に加え、乗り心地も案内も、特に不満はないです」（30代女性／東京都）、「座席の間隔も思ったより狭くなく、清潔感があって快適でした。スタッフの対応も明るくて親切だったので、LCCにしてはすごく印象が良かったです。料金も手頃で、短距離のフライトなら全然これで十分だなと思いました」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ジェットスター（Jetstar）／104票第2位に選ばれたジェットスター（Jetstar）は、オセアニア地域を拠点とする大手LCCグループの一員であり、日本国内で広範な路線網を展開しています。格安運賃でありながら、機内清掃の徹底や定時運航率の向上に向けた努力が利用者に評価されました。さらに、追加料金を支払うことで、足元の広いシートや静かなエリアの座席を選択できるなど、利用者の多様なニーズに応えるオプションが充実しています。
1位：ピーチ・アビエーション（Peach）／123票第1位に輝いたのは、ピーチ・アビエーション（Peach）です。同社は、空港や機内を清潔に保ち、利用者が「心地よく感じる空間」を提供するという快適感を重視しています。機内の明るくポップな雰囲気作りに加え、追加料金で快適性を高められるオプションが充実している点が、快適なイメージにつながっていると考えられます。さらに、2024年度実績で就航率99.5％という高い運航品質を誇っており、この運航の信頼感もまた、快適なイメージを後押ししています。
