NMB48新キャプテン・塩月希依音（しおつき・けいと）にメンバーがお願いしたいこと「レッスン場にベッドが欲しい！ おやつに甘いものを！」

15周年を迎えたNMB48が32ndシングル『青春のデッドライン』を11月12日に発売！ ということで、前作に続いてセンターに立つ塩月希依音（しおつき・けいと）、そして泉綾乃（いずみ・あやの）、芳賀礼（はが・れい）、初選抜の龍本弥生（たつもと・やよい）に、新曲の話や3代目キャプテンとなった塩月について、そして今後の目標などを聞かせてもらった。

【写真】メンバーを引っ張る3代目キャプテン塩月

――まずは塩月さん、センターということですが。

塩月 今回の『青春デッドライン』は同期と後輩しかいない状況で、私もキャプテンに就任して初めてのシングルということで、楽しむことはもちろんですけど、周りを見つつ、支えつつ、責任感を持って活動していけるようなシングルになったらと思います。

――泉さんはフロントメンバーです。

泉 初めて2番手というポジションをいただいて、自分でいいのかなって。不安な部分もあるんですけど、希依音のセンターを支えたいなってすごく思っていて。自分の立ち位置がというより、センターである同期の隣にいれることが嬉しいです。

塩月 あーのんは私のセンターをすごく喜んでくれて、私は隣にいてくれることがすごく嬉しくて。お互いのことを本人以上に喜び合ってるみたいな感じです。

――同期として嬉しいですよね。

泉 この曲は、NMB48の変わり目でもある大事な曲のひとつなのかなって思うので、気合いを入れて頑張りたいです。





芳賀 私はこの曲を聞いたときにいい意味でNMB48らしくないなって。今まではガッツあふれて前向きに上を目指したりや、がむしゃらにやってやろうみたいな歌詞が多かったんですけど、今回は自分と向き合うみたいな。

NMB48が15周年になったり、メンバーの入れ替わりの激しい今だからこそ、新たなNMB48を気持ちをひとつにして作り上げていけるのかなって思います。

――龍本さんは初選抜！ おめでとうございます。

龍本 加入してからずっと選抜メンバーを目標にしていて、ファンの皆さんと一緒に目指してきた場所だったので、選んでいただけたことが嬉しかったです。

今までも同期が選抜に入ったり、センターに立ったり、後輩もどんどん選抜に入って、悔しかったり、もどかしい気持ちもたくさんあって。今回の歌詞は自分のアイドル人生とリンクする部分も多いので、出せる感情の幅もすごく大きいんじゃないかなと。





――自分のことのように歌えるわけですね。そして初選抜の龍本さんに、選抜メンバーあるあるだったり、心得を教えてもらいたいのですが。

芳賀 「意外とお弁当は後輩から取っても怒られない」。劇場公演とかは年功序列で、後輩が先輩に「お弁当は何にしますか？」って聞いたりするんですけど、選抜の歌番組とかは、メンバーのスケジュールがずれていたり、お弁当の量が多かったりするので。先輩がリハーサルとかに行かれてるときに「今だ！」って。先に食べちゃったり（笑）。

塩月 バレてるからな（笑）。唐揚げの匂いするもん！

芳賀 バレてました......。

泉 私はちょっと真面目な話なんですけど、「臨機応変に対応することが多い」。選抜メンバーは瞬時に対応する能力が試されてるというか。たとえば歌番組で、他の方の曲を踊るって前日に聞いたり。練習時間がない中で、どうするかとか。常に心構えをしておくことが大事。

龍本 ありがとうございます！

塩月 そこに付け足す感じになるんですけど、「泉綾乃ちゃんが楽屋でシルバーのヘッドホンしてるときは話しかけちゃいけない」。選抜メンバーとして、どの現場でも周りの人に気を使うっていうのは大事なんですね。

泉綾乃さんはひとりの時間を大切にしてるので、大部屋とかでもわかりやすくシルバーのヘッドホンをしていて、そういうときは話しかけないように。そこは選抜メンバーとして大事なことかなって。

泉 なんでそんな真面目な口調で言えるの（笑）？

塩月 ちなみにイヤホンなら話しかけても大丈夫です。ノイズキャンセリングになってるかもですけど。





――じゃあ聞こえないってことじゃん！ そしてこの度、塩月さんはNMB48の3代目キャプテンにメンバー投票で選ばれました。

塩月 キャプテンっていうのは受け継がれるものだと思っていたので、まさか投票で決めるとは思わなくて。でもこじりん（小嶋花梨）さんが、「キャプテンを誰にでも任せれる」みたいなことを話されていたこともあって。メンバー全員を信頼してくださってるからこそできたことなのかなって。

――立候補者が6人もいましたもんね。

塩月 立候補制にしたことによって、メンバーがグループに対してどんな思いを持ってるかってことも知れました。例えば池田典愛（てんな）ちゃんとか、みんな仲良いグループを作りたいってことで、お菓子パーティがしたいとか。三鴨くるみちゃんは、大人のメンバーなので、グループのことを戦略的に考えていて、こういう取り組みをした方がいいとか、劇場に目安箱を設置しようとか。今回、選挙にしたことで、すごくグループのためになったなって感じています。

――せっかくなので、新キャプテンにお願いしたことはありますか？ 何でも大丈夫です！

泉 お仕事をさせていただいた後の空き時間をください。今回のミュージックビデオ撮影で静岡に行ったんですけど、ちょっと観光もしたかったなって......。駅でお土産を買っただけで。

――富士山を見に行ったりとかは？

塩月 それで言うと、富士山は見れたかなって。富士山が絶景で見える場所で撮影をしまして。まあ曇天で実物は見えてないんですけど......実際はこう見えますよってキレイな写真があったので。それで許していただきたいというか......。でも確かに静岡を楽しみたかったという気持ちは汲み取って、名物のうなぎパイを差し入れたりできればよかったなと。

――いいですね。すぐに回答が返ってきます。

芳賀 私はレッスン場と楽屋にベッドを置いてほしいです。カツカツなスケジュールで睡眠不足だったりで、今、私たちは床で寝てるんです！ あってもヨガマットなので、ふかふかのベッドで休憩したいです。

塩月 確かに！ メンバーが体を大事にしたいっていうのはすごくわかるので、うちにある来客用の布団を持っていきます！

芳賀 嬉しいです！

龍本 疲労回復には甘いものが重要だなって思うので。お弁当の1時間後ぐらいに、おやつに甘いものを配るとかどうですかね。

塩月 素敵なパスありがとうございます。ただいま月1でお菓子パーティーを開催することを検討しておりまして。それぞれスケジュールがあるので自由参加にはなるんですけど、池田典愛主催のもと、早急に進めさせていただきます。





――すごい！ できるキャプテンだ。では最後に今後の目標を聞きたいです。

芳賀 NMB48ってグループ名を知らない人は少ないんじゃないかと思うんですけど。個人名で出てくるのはまだ山本彩さんや渡辺美優紀さんが多いのかなって。昔も良かったけど、今もまた違う良さがあって、勢いもあるっていうのを、今のNMB48を知らない方に伝えていきたいなって。

龍本 常に熱い気持ちだったり、常にギラギラして、絶対大きいところでコンサートするぞって気持ちを持ってお仕事をしていたら、必ず見てくださる方とか気になってくださる方はいるんじゃないかなと思うので、気を抜かずに16年目もですし、20年、30年とずっと続いていくグループになれるよう頑張っていこうと思います。

泉 目の前のことを一生懸命頑張るのは変わらずやっていきたいと思いますし、先輩方がたくさん卒業されて、自分たちが一番上になるので、後輩にいっぱい教えていかないとなって。気が引き締まるというか、同期のみんなとも、ちゃんとした背中を見せていけたら。でも後輩のみんなもめちゃくちゃ頼もしいので、そんなみんなと大阪城ホールだったり、その上も目指して頑張っていけたらいいなと思います。

塩月 今のNMB48は、ずっと応援してくださってる方からすると、どうなっていくのって、不安や疑問が浮かんでると思うし。れいぽん（芳賀）が言ってくれたように、過去のNMB48は知ってるけど、今のNMB48は知らない人がいたり、最近知りましたっていう方もいると思うんです。

今回のシングルは「NMB48がこんなグループです」っていうのを紹介できる内容になっているのかなと。表題曲の『青春のデッドライン』は、今のNMB48は先輩方とかが卒業されていった歴史があるということを表していて、全体曲の『未来図』で、これからこのメンバーで未来を一緒に描いていくんだっていう意思を示して。

『やねん』はラップスタイルなんですけど、これからも挑戦し続けるグループであるって姿勢を見せて、『上方ストロングスタイル』は、NMB48は大阪魂を大切にしながら、明るく盛り上げていくよっていうことを表現していて、『Oneness』で、今まで応援してくださってるファンの方への感謝を歌っています。

――完璧ですね。

塩月 ぜひ聞いてください！



