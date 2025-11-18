¡Ö°¦¤ÈÀ¿¡×¤«¤é51Ç¯¡ÄÃÓ¾åµ¨¼Â»Òà¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂÀ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥ó¤òÁ°¤Ë¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÃÓ¾åµ¨¼Â»Ò(66)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓ¾å¤Ï12·î12Æü¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ö25Magic¡×(Åìµþ¡¦¿·½ÉÂ¼LIVE)¤Ë¼ç±é¡£¡Ö¤¦¤Õ¤Õ¡¢1Æü¤À¤±¡¢¤ª·Î¸ÅÃæÌÜ¹õ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂ¤ÇÆüµÈÂç¾¡¸®¤Ø¡ªÈþÌ£¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤ÆËô¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Î¤ª·Î¸Å¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤È¤È¤â¤Ë¤¦¤Ä¤ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í! ¤ª»Å»ö¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡×¡ÖÂÀ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ö ¤ª¼Çµï¤ËÎø¤ò¤µ¤ì¤¿ÃÓ¾åµ¨¼Â»Ò¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃÓ¾å¤Ï1974Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö½ã°¦»³²Ï¡¡°¦¤ÈÀ¿¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈ¬ÂåÌÜºäÅì»°ÄÅ¸ÞÏº¡£