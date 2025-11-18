¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤Îº¢¤ÎÍõÅÄÈþË­¤µ¤ó¡á1986Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥×¥í¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç­à¥â¥Ç¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á­á

¡¡80Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌ¼¤È­à¥â¥Ç¥ë´é­á¤Ç·è¤á¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤Î¤â¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤Î­à¥ß¥Û­á¤³¤ÈÍõÅÄÈþË­¤µ¤ó(56)¡£

¡¡Ì¼¤ÎÆþ²Æ(32)¤È¶¦¤Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈŽ¥ÉÚÂô¥Î¥Ü¥ë¤µ¤ó¤«¤é¥á¥¤¥¯¤µ¤ì­à¥â¥Ç¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á­á¤¬Æþ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÌ¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦´ã¸÷¤Ç¤¹¡ª¥×¥í°Õ¼±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥­¥ì¥¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤DNA¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡£»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤­¤¿¤Í♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÍõÅÄ¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯¤Ë°Â¸¶Îï»Ò¤µ¤ó¡¢»ÔÀî»°·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯½÷Ââ¤ò·ëÀ®¡£89Ç¯¤Ë²ò»¶¸å¤Ï¥½¥í³èÆ°¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£