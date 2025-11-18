¡Ö»÷¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤DNA¡×°úÂà¤·¤¿56ºÐÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëà¹â¿ÈÄ¹32ºÐÌ¼¤È¥â¥Ç¥ë´é¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¤¡×¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×
¥×¥í¤Î¥á¥¤¥¯¤Çà¥â¥Ç¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Áá
¡¡80Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌ¼¤Èà¥â¥Ç¥ë´éá¤Ç·è¤á¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤Î¤â¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤Îà¥ß¥Ûá¤³¤ÈÍõÅÄÈþË¤µ¤ó(56)¡£
¡¡Ì¼¤ÎÆþ²Æ(32)¤È¶¦¤Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈŽ¥ÉÚÂô¥Î¥Ü¥ë¤µ¤ó¤«¤é¥á¥¤¥¯¤µ¤ìà¥â¥Ç¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Áá¤¬Æþ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÌ¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦´ã¸÷¤Ç¤¹¡ª¥×¥í°Õ¼±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤DNA¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡£»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤¤¿¤Í♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍõÅÄ¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯¤Ë°Â¸¶Îï»Ò¤µ¤ó¡¢»ÔÀî»°·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯½÷Ââ¤ò·ëÀ®¡£89Ç¯¤Ë²ò»¶¸å¤Ï¥½¥í³èÆ°¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£