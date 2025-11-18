¡ÖÆ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÈ©¡×¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¡¼Ì¤Í£à¶Ã°Û¤Î67ºÐá´éÌÌ¤É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀãÈ©¤Î¤è¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×
´éÌÌ¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÀË¤·¤²¤âÌµ¤¯¡Ä
¡¡¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎÌ¤Í£mie¤¬¡¢67ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþÈ©¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ø¤ÎÀ¸½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±¦¼ê¤òËË¤ËÅö¤Æ¤¿Ä¶¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Í¥¤¥ë¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÈ©¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀãÈ©¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£