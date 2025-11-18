¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¡×à·ãÊÑá¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ßwithB¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ÄÇÐÍ¥Å¾¿È¥³¡¼¥¸ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¤Ë¡Ä¡×ÂçÊÑ¿È
¡¡¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß with B¡×¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡¢¸µ¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¡×¥³¡¼¥¸¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬à·ãÊÑá¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿¿¤Ã¹õ¤ËÀ÷¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£È±¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö#¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ö#¥»¥ê¥Õ¤òÉ¬»à¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö#¥³¥ó¥È¤Ï¤è¤¯¥Í¥¿Èô¤ó¤À»ö¤¢¤ë¤±¤É¡×¡Ö#±éµ»¤ÏÈô¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥·゙¤Ï¿ù±ºÂçµ£¤È2016Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¡×¤ò·ëÀ®¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß with B¡×¤ò·ëÀ®¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ë¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¤ò²ò»¶¸å¤Ï¡¢23Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥á¥Õ¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤Ã¡×¡Ö¹õÈ±¥¥¿¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£