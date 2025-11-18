W杯へ青信号？ 森保ジャパン“11月GK固定”にファン大注目！「今日も頼むぞ」「他のキーパー試しても良くない？」
森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦する。年内最終戦であり、2018年から始まった森保政権下で記念すべき100試合目だ。
注目の一戦を前にスターティングメンバーが発表され、以下の11人が名を連ねた。
GK
１ 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
22 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール／イングランド）
８ 南野拓実（モナコ／フランス）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
４日前のガーナ戦（２−０）から７人変わったなか、GKは引き続き早川が担当。序列、森保監督からの信頼度の高さが窺える起用となり、SNS上で大きな注目を集めている。
「２試合とも早川！」
「早川くん今日もスタメンやでーーーー！」
「これは早川W杯あるな」
「俺たちの早川、今日も頼むぞ！！」
「思ったより変更少ないな」
「森保ってキーパー固定するけど鈴木彩艶が怪我した今回くらい他のキーパーも試しても良くない？」
「小久保で来ると思った」
「国防見たかったー」
「後半からでも小久保見たい」
今シリーズでは正守護神の鈴木彩艶が怪我のため不在。GK陣は早川に加え、初招集の小久保玲央ブライアン、鈴木に代わる追加招集の野澤大志ブランドンが選ばれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
