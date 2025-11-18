「楽しみすぎる！」「４バックある？」ガーナ戦から７人変更。ボリビア戦の森保Jスタメンに脚光「鎌田遠藤きたー！」
2025年のラストマッチ。森保一監督が率いる日本代表は11月18日、キリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
22 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール／イングランド）
８ 南野拓実（モナコ／フランス）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
４日前のガーナ戦から７人を変更。サッカー日本代表の公式Xで公表されると、SNS上では「TAKE、今日もスタメンでびっくり」「鎌田遠藤きたー！」「遠藤の意地が見たいぞ」「今回は４バックのテストかな？」「これ４バックある？」「楽しみすぎるのです！！」といった声があがっている。
森保ジャパンは、３−２で歴史的初勝利を挙げた10月のブラジル戦に続き、直近のガーナ戦でも２−０で勝ち星をあげ、連勝中。３連勝で2025年を締めくくれるか。ボリビア戦は国立競技場で開催。19時15分にキックオフ予定だ。
なお、控えメンバーは以下のとおり。
GK
12 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
23 野澤大志ブランドン（アントワープ／ベルギー）
DF
５ 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
７ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
17 田中 碧（リーズ／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
24 北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
