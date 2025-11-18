山上被告の妹が初めて出廷「児童養護施設に行けばよかった」 母親が宗教活動に没頭する様子語る 【安倍元総理銃撃事件 11月18日の裁判】

安倍元総理銃撃事件の裁判。１１月１８日の公判で、被告の母親が「原因は私が加害者」と証言しました。



■旧統一教会への批判 初めて言及



（山上被告の母親）「献金を一生懸命すれば家庭がよくなるというのは間違いだった」



旧統一教会への批判を法廷で初めて口にした母親。山上徹也被告は険しい表情で、母親と視線も合わせませんでした。



山上被告は２０２２年７月、奈良市で応援演説に訪れていた安倍晋三元総理（当時６７）を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。





■事件の原因「私が加害者」１１月１８日の裁判で母親は、事件の原因について聞かれると…（山上被告の母親）「原因は私が加害者だと思う」「尽くして利用したのは教会だった。私ははき違えて教会にちやほやされ有頂天になった」旧統一教会への献金にのめり込んだ自分に問題があったと証言しました。■被告の妹「母は教会と長男で頭がいっぱい」その後、法廷には山上被告の妹も裁判に出廷しました。（山上被告の妹）「母は統一教会と長男のことで頭がいっぱいでした。私には無関心でした」「児童養護施設に行けばよかったと思いました」入信で部屋に祭壇が置かれるなど生活が一変したとも述べ、母親が宗教活動に没頭していた様子を語りました。