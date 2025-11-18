【速報】日本代表、ボリビア戦のスタメン発表！ 鎌田大地、遠藤航、板倉滉らガーナ戦から７人変更 久保建英らは２試合連続
【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs ボリビア代表（11月18日／国立競技場）
サッカー日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表と対戦。19時15分のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。
森保一監督は14日のガーナ戦（2−0で勝利）からスタメン7人を変更。4日前は出番なしだった板倉滉、瀬古歩夢、遠藤航、鎌田大地、前田大然、小川航基、途中出場だった菅原由勢が新たに先発し、早川友基、谷口彰悟、久保建英、南野拓実が2試合連続スタメンとなる。
コンディション不良の北野颯太がベンチ外となり、
【日本代表のスタメン】
▼GK
1 早川友基（鹿島アントラーズ）
▼DF
3 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
▼MF
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
▼FW
19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
【日本代表のベンチメンバー】
12 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
23 野澤大志ブランドン（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）
5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
7 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）
14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 北野颯太（レッドブル・ザルツブルク／オーストリア）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
ボリビア代表は最新FIFAランキングだと78位だが（日本は19位）、ワールドカップ南米予選で7位に滑り込んで来年3月の大陸間プレーオフに進出。日本代表は対ボリビアと過去2勝1分で、2019年3月の前回対戦では1−0で勝利している。
（ABEMA／サッカー日本代表）