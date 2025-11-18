【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs ボリビア代表（11月18日／国立競技場）

サッカー日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表と対戦。19時15分のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。

森保一監督は14日のガーナ戦（2−0で勝利）からスタメン7人を変更。4日前は出番なしだった板倉滉、瀬古歩夢、遠藤航、鎌田大地、前田大然、小川航基、途中出場だった菅原由勢が新たに先発し、早川友基、谷口彰悟、久保建英、南野拓実が2試合連続スタメンとなる。

コンディション不良の北野颯太がベンチ外となり、

【日本代表のスタメン】

▼GK

1 早川友基（鹿島アントラーズ）



▼DF

3 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

▼MF

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

▼FW

19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）



【日本代表のベンチメンバー】

12 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）

23 野澤大志ブランドン（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

7 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）

14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

16 安藤智哉（アビスパ福岡）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

24 北野颯太（レッドブル・ザルツブルク／オーストリア）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

ボリビア代表は最新FIFAランキングだと78位だが（日本は19位）、ワールドカップ南米予選で7位に滑り込んで来年3月の大陸間プレーオフに進出。日本代表は対ボリビアと過去2勝1分で、2019年3月の前回対戦では1−0で勝利している。

