高市首相の台湾をめぐる発言を受け、中国の反発が強まる中、吉本興業は今月、上海で開催する予定だった公演を中止すると発表しました。

吉本興業は18日、今月20日から22日にかけて、中国・上海で開催する予定だった「よしもとコメディスペシャル」の4公演をやむを得ない事情により中止すると発表しました。高市首相の台湾有事についての発言をめぐり中国の反発が強まる中、日中関係が緊張していることを考慮したものとみられます。公演は上海で毎年開催されている国際イベントに合わせたもので、漫才や吉本新喜劇の公演などが予定されていました。

一連の日中関係の冷え込みをめぐっては、来月6日に中国で公開予定だった「映画クレヨンしんちゃん」の最新作など日本の映画2本が公開延期になっていて、文化面でも影響が広がっています。

一方、香港紙「サウスチャイナ・モーニング・ポスト」は、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた影響で、中国の航空会社で15日以降、日本行きの航空券49万1000枚がキャンセルとなったと報じています。中国の航空大手3社は、日本行きの航空券のキャンセルに無料で対応するとしています。