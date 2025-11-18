Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が18日、都内でアニメ映画「トリツカレ男」公開記念舞台あいさつに登壇し、「検索男」になっていることを明かした。

同作はいしいしんじ氏の同名小説をアニメーション映画化した、ミュージカル仕立てのラブストーリー。何かに夢中になると他のことが目に入らなくなってしまう「トリツカレ男」のジュゼッペ（佐野）が、風船売りの女の子ペチカ（上白石萌歌）のために、これまでとりつかれてきた数々の技を使って彼女の心配事をこっそり解決していくラブストーリーミュージカル。

公開から約2週間。佐野は「公開日に監督が『検索男になっている』と言っていて、僕もこんなにエゴサーチすることないってくらいしています」とSNSで観客の声を調べているという。「アイドルがエゴサーチするっていう言葉を使うことってあまりないと思うんですけど、めちゃめちゃしています」と苦笑。「小さい子から大人までいろんな方に愛される作品になっていると思います」と好反応で豊作でもあり、「夜な夜な全部見てました」とも明かした。

上白石萌歌（25）も同様に「検索女になってます」と告白。「映画は何よりも観た方の声が大切になってくる。全然連絡を取ってなかった高校の同級生から『見たよ』って連絡が来たり、作品が人と人をつないでいることをすごく感じます」と作品の広がりを語った。