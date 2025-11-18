Aぇ！groupの佐野晶哉（23）と女優の上白石萌歌（25）が18日、都内でアニメ映画「トリツカレ男」公開記念舞台あいさつに登壇し、自身の思う今年の漢字を明かした。

佐野は「音」。今作が声優2作目。「まさか1年に2回も幸せなぜいたくな経験をさせてもらえるとは。今年は音楽や楽器を頑張った1年でもあったなと。音楽の『音』でもあるので」と一文字に込めた意味を語った。

上白石は「辣」とした。「今年大流行した麻辣湯（マーラータン）の1文字目です。今年1年がピリッと辛かった訳ではありません」と笑い「1週間に2、3回くらい食べました」とすっかり取り憑かれていたという。

声優の森川智之（58）は「祝」とし「声優デビュー40周年を迎えました」と語った。

同作はいしいしんじ氏の同名小説をアニメーション映画化した、ミュージカル仕立てのラブストーリー。何かに夢中になると他のことが目に入らなくなってしまう「トリツカレ男」のジュゼッペ（佐野晶哉）が、風船売りの女の子ペチカ（上白石）のために、これまでとりつかれてきた数々の技を使って彼女の心配事をこっそり解決していくラブストーリーミュージカル。