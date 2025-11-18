Áí³Û£²²¯±ßÄ¶¡ª¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¡×À¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹30¼þÇ¯¼Õ²¸à°Û¼¡¸µá¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«ºÅ¡¡
³¤³°¸þ¤±Wi¡ÝFi¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤ä¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¤Ë¤·¤¿¤óART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬17Æü¡¢ÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤Ç¼Õ²¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Æüº¢¤«¤é¡È¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆ±¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â¸½¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÌó1Ç¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¹â¤µÌó7¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó47¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËµðÂç¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤òÀ©ºî¡£±é½Ð¤ä°û¿©Èñ¤Ê¤ÉÁí³Û2²¯±ß°Ê¾å¤È¤¤¤¦¡¢¡È°Û¼¡¸µ¡É¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤òÃæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë¤Ï¹õÌÚÆ·¡Ê65¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë46¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁªÈ´¤·¤Æ¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢¹õÌÚ¤âÅÐ¾ì¤·¤ÆÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢·ÝÇ½¿Í¤éÃøÌ¾¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿Ìó800¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£