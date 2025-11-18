FRUITS ZIPPER¤é½êÂ°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤¬È¯Â£´¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÂç·¿¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
¡¡£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â£´¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÍèÇ¯£²·î¤Ë¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡¡£´£ô£è¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡¡£Ì£É£Ö£Å¡×¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç£²·î£±£±Æü¤«¤é£µÆü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Á´¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡¡£Ó£Å£Ó£Ó£É£Ï£Î¡×¤Î¤Û¤«¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¢£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤¬Ã±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡£³·î£·Æü¤Ë¤Ï¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤È£Ó£×£Å£Å£Ô¡¡£Ó£Ô£Å£Á£Ä£Ù¡¢£³·î£¸Æü¤Ë¤Ï£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤È£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤Î£²¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²·î£±£±Æü¤Ë¤Ï£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¢£Ó£×£Å£Å£Ô¡¡£Ó£Ô£Å£Á£Ä£Ù¡¢£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤é¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡¡£Â£Å£Ó£Ô¡¡£Á£Ì£Â£Õ£Í¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡££Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤Î¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤Ê¤É¡¢£´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¶Ê¤¬£³¶Ê¤º¤Ä¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¶Ê¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¿Íµ¤¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´£±£¶¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÁíÀª£²£¹Ì¾¤¬²Î¾§¤¹¤ë¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£