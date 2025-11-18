ロンドン序盤、世界的な株安受けて円買い先行も、続かず＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル円・クロス円の上値重く取引されている。世界的な株安の局面となるなかで、日経平均は1600円超安で引けた。欧州株も軟調に取引を開始している。米１０年債利回りは４．１４％付近から４．０９％付近へと低下。原油や金の先物相場も上値重く推移している。



ドル円は東京午後に154.82レベルまで下押しされた。その後は155.20付近までの戻り。ただ、買戻しも限定的で155円を挟んで売買が交錯している。前日ＮＹ終値155.26レベルが上値抵抗となっているようだ。クロス円も振幅している。ユーロ円は本日ここまで179.61から180.02までのレンジ、ポンド円は203.70から204.30までのレンジで上下動。足元ではリスク回避の円買いは一服しており、下げ渋り。ただ、円安方向への動意は乏しい。



高市首相と植田日銀総裁が日本時間午後３時半から会談を実施した。植田総裁からは「首相から政策で要望はなかった」との発言があった程度で、内容的には無難なものだった。高市首相の台湾有事をめぐる発言で、中国は内政干渉だ、撤回せよと強硬姿勢を続けている。日本政府も撤回しないと双方譲らず。今後、緊張が長期化することが懸念されている。



USD/JPY 155.23 EUR/JPY 179.90 GBP/JPY 204.20

