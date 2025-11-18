アジア株 軒並み下落、香港株は大幅続落 アジア株 軒並み下落、香港株は大幅続落

東京時間17:46現在

香港ハンセン指数 25930.03（-454.25 -1.72%）

中国上海総合指数 3939.81（-32.22 -0.81%）

台湾加権指数 26756.12（-691.19 -2.52%）

韓国総合株価指数 3953.62（-135.63 -3.32%）

豪ＡＳＸ２００指数 8469.14（-167.26 -1.94%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84889.44（-61.51 -0.07%）



１８日のアジア株は軒並み下落。前日の米国株は１９日の半導体大手エヌビディアの決算や２０日の９月の米雇用統計の発表を前にポジション調整の動きから下落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のジェファーソン副議長が追加利下げに慎重姿勢を示したことも重石となった。アジア株もこの流れを受けて、売りが広がった。



上海総合指数は続落。銀行大手の中国農業銀行、保険大手の中国人寿保険、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、太陽光エネルギー関連メーカーの隆基緑能科技、発電設備・大型機械設備メーカーの上海電気集団が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続落。アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）、不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（ワーフ・リアルエステート・インベストメント）、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅反落。鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、道路建設会社のトランスアーバン・グループ、鉱物探査会社のレジス・リソーシズ、エンジニアリングサービス会社のダウナーＥＤＩ、相場情報サービス会社のアイレス・マーケット・テクノロジーが売られた。

