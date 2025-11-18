ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏伊ともに７５ｂｐ、縮小傾向は落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.695
フランス　　　3.446（+75）
イタリア　　　3.442（+75）
スペイン　　　3.2（+51）
オランダ　　　2.841（+15）
ギリシャ　　　3.325（+63）
ポルトガル　　　3.038（+34）
ベルギー　　　3.221（+53）
オーストリア　2.976（+28）
アイルランド　2.916（+22）
フィンランド　3.039（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）