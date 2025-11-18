ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊ともに７５ｂｐ、縮小傾向は落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊ともに７５ｂｐ、縮小傾向は落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.695
フランス 3.446（+75）
イタリア 3.442（+75）
スペイン 3.2（+51）
オランダ 2.841（+15）
ギリシャ 3.325（+63）
ポルトガル 3.038（+34）
ベルギー 3.221（+53）
オーストリア 2.976（+28）
アイルランド 2.916（+22）
フィンランド 3.039（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
